Shotcut 24.10 ottiene funzionalità di Speech to Text basata sull’AI

Shotcut, il software di editing video open source, gratuito e multipiattaforma scritto in Qt, è stato aggiornato oggi alla versione 24.10. Si tratta di una release che introduce la prima funzionalità AI di Shotcut. Arrivata un mese e mezzo dopo Shotcut 24.09, Shotcut 24.10 introduce una nuova funzionalità Speech to Text in Subtitles basata su Whisper di OpenAI. Ciò per gentile concessione del progetto whisper.cpp. Viene in modello di base incluso di default, ma gli utenti possono scaricare un modello più grande e migliore per potenziare il processo di trascrizione. Gli sviluppatori sottolineano il fatto che ci si dovrebbero aspettare errori occasionali quando si utilizza la nuova funzionalità di conversione da voce a testo basata sull'intelligenza artificiale. Inoltre, è bene segnalare che le build correnti supportano solo le GPU Apple Silicon. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il changelog completo sul sito web ufficiale del progetto.

Shotcut 24.10: migliorie per le transizioni e numerosi bug risolti

Shotcut 24.10 ha introdotto diversi miglioramenti alla transizione. Questi includono ad esempio Ripple Delete per ripristinare tutte le clip incluse nella transizione, Lift (eliminazione non a catena) per riempire lo spazio vuoto nella transizione con le clip adiacenti e una maggiore durata della transizione quando si sposta una clip adiacente anziché staccarla e lasciare uno spazio vuoto. Tra le altre modifiche, Shotcut 24.10 aggiunge un'opzione decimale <numero> alle parole chiave numeriche nel filtro video GPS Text. Inoltre, è stata aggiunta l'opzione "Mostra progetto nella cartella" al menu File, aggiunge un'azione "Rimuovi" al menu contestuale in Progetti. L’update anche aggiunge il supporto per l'ultimo framework multimediale FFmpeg 7.1. Infine, modifica anche la vista "Progetti recenti" in "Progetti", aggiunge il supporto per nascondere automaticamente il filtro video e il pulsante Reframe se gli Effetti GPU sono abilitati e rimuove il pulsante Esporta, in Video (Ricampiona).

L’aggiornamento ha anche risolto diversi bug per correggere arresti anomali casuali della timeline e un arresto anomalo che si verificava quando si apriva un progetto contenente una traccia di sottotitoli senza elementi. È stata poi migliorata l'opzione Offset GPS nel filtro video Testo GPS. Lo stesso vale per la finestra di dialogo Generatore presentazione, il frame rate video AVCHD, il filtro video Reframe e il filtro Time Remap. Gli utenti possono già scaricare Shotcut 24.10 dal sito web ufficiale come bundle AppImage universale. Quest’ultimo può essere eseguito su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla. Infine, è anche possibile installare Shotcut come app Flatpak da Flathub.