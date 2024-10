Shelly Plus interruttore smart: UN SOLO TOCCO per controllare tutta casa

Shelly Plus 2PM è un dispositivo intelligente progettato per controllare e gestire tapparelle, serrande, persiane e altri dispositivi motorizzati, e oggi ti costa solamente 49,90€ grazie al 17% di sconto per due pezzi!

Venduto in confezione da due pezzi, è un relè interruttore con misurazione del consumo elettrico che permette di controllare due canali, con una capacità di supportare fino a 16A. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, può essere facilmente integrato nella rete domestica e controllato tramite smartphone o assistenti vocali come Alexa e Google Home.

Grande compatibilità e funzionamento intelligente

Shelly Plus 2PM è ideale per automatizzare l'apertura e la chiusura delle tapparelle, delle serrande e delle persiane di casa. Ad esempio, puoi programmare l'apertura delle tapparelle al mattino per far entrare la luce del sole, oppure chiuderle automaticamente alla sera per una maggiore privacy. La sua funzione di misurazione del consumo elettrico consente di monitorare quanta energia viene utilizzata, offrendo un modo semplice per tenere sotto controllo i costi energetici.

L'installazione richiede un minimo di competenze elettriche, poiché il dispositivo va collegato al sistema di alimentazione e ai motori delle tapparelle. È importante assicurarsi che l'installazione sia effettuata correttamente per garantire un funzionamento sicuro. Inoltre, è compatibile con i principali sistemi di domotica e può essere integrato facilmente con altre automazioni già presenti in casa.

Shelly Plus 2PM è un dispositivo versatile e facile da usare, che può rendere la casa più intelligente e confortevole: spendi solo 49,90€ per 2 dispositivi su Amazon in super offerta.

