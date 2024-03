Serverplan: la scelta ideale per il tuo web hosting

Serverplan, provider esperto di servizi di hosting, offre un'ampia varietà di soluzioni per ogni esigenza di Web Hosting. Tra le opzioni disponibili proposte dall'azienda oltre ai servizi hosting VPN, condiviso, cloud ed altri troviamo anche server dedicati e la registrazione di domini.

Serverplan: i dettagli

Tra i vari servizi di questo provider troviamo:

Hosting condiviso: pensato le piccole imprese e i siti web personali che cercano una soluzione economica ed affidabile, l'hosting condiviso di Serverplan con il suo uptime del 99,99% potrebbe garantire una buona visibilità del tuo sito web. Inoltre, con questo provider, la registrazione del dominio è inclusa in tutti i piani di hosting con prezzi a partire da soli 26 euro all'anno.

VPS Hosting: se stai cercando maggiore controllo rispetto all'hosting condiviso, senza la necessità di un server dedicato, i piani VPS di Serverplan potrebbero essere la scelta ideale. Con questi piani avrai maggiori opzioni di personalizzazione e uno spazio di archiviazione superiore rispetto all'hosting condiviso, con prezzi a partire da soli 16€ al mese.

Cloud Hosting: questo servizio, noto come Supercloud, offre tecnologia all'avanguardia per creare server virtuali su richiesta e gestire le risorse in tempo reale. Questo servizio è perfetto per progetti che richiedono scalabilità, con opzioni di fatturazione oraria con un prezzo a partire da soli 0,0407 euro l'ora.

Server Dedicati: per siti web di grandi dimensioni o con esigenze particolari in termini di configurazione e controllo, Serverplan offre server dedicati Linux e Windows. Grazie ai Server Dell Poweredge, questi server garantiscono prestazioni elevate e stabilità a partire da soli 83 euro al mese.

Serverplan si distingue anche per la qualità del suo supporto tecnico. Offre assistenza telefonica e tramite ticket disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, monitorando in maniera efficace ogni servizio per garantire una operatività del 99,99%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.