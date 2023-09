Serverplan: il tuo server dedicato a partire da 75€ al mese

Serverplan offre opzioni per server dedicati Windows e Linux con procedura d'impostazione gratuita e nessun vincolo annuale. Sono disponibili diversi piani, a partire da 75€ al mese, con differenti configurazioni hardware per quanto riguarda RAM, processore e archiviazione.

In tutti i casi, viene garantita una banda fino a 1Gbit/s, migrazione dati gratuita, supporto 24 ore su 24 e un'operatività dei componenti e della rete del 99,99%.

Serverplan: tutte le opzioni per i server dedicati

Serverplan offre fino a 10 piani per server dedicati. Il vantaggio di una tale scelta consente di avere delle risorse dedicate completamente a vostra disposizione e riservate alla vostra attività. Il servizio è garantito direttamente dall'azienda per quanto riguarda l'operatività in rete, insieme a un supporto sempre disponibile per ogni evenienza.

Tra le opzioni troviamo dei modelli con 16, 32 o 64GB di RAM DDR4 da 1600, 2133 o 2600Mhz, fino a 3TB di spazio in differenti configurazioni d'archiviazione su HDD o SSD e processori Intel Xeon o AMD EPYC.

Scegliendo uno di questi piani, Serverplan fornirà un indirizzo IP esclusivo con cui identificare il vostro sito con i motori di ricerca, la possibilità di gestire un elevato numero di traffico e di scegliere quale sistema operativo installare, oltre al pannello di controllo tra cPanel e Plesk. È possibile gestire da remoto il proprio server con Drac KVM, oltre a eseguire riavvii, installazioni in autonomia e monitoraggio.

Scegliere un server dedicato Serverplan consente di avere libertà totale su come gestire le risorse destinate ai propri progetti, senza avere il vincolo di possibili limiti imposti con altre soluzioni. Lo spazio necessario interamente disponibile, consente di amministrare nel migliore dei modi il proprio sito web, come ad esempio un negozio online, inserendo tutti i dati necessari, come foto, video, schede, descrizioni e altri elementi che rendono piacevole la navigazione.

Richiedere un server privato è semplice. Basterà contattare scegliere uno dei piani Serverplan e cliccare su configura, procedendo quindi all'acquisto.

