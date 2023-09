Server dedicato Serverplan: la soluzione più efficiente di sempre

Un server dedicato è un server a uso esclusivo; un servizio di hosting con server dedicato ti offre la possibilità di affittare una base hardware presso un provider, come Serverplan, e di sfruttarne in esclusiva le risorse. Inoltre, ti garantisce il massimo delle performance per il tuo sito o per i siti che gestisci conto terzi. Questa soluzione, infatti, permette di sostenere un numero elevato di traffico.

La soluzione Serverplan

Serverplan ti mette a disposizione 10 server differenti, eccoli con i relativi costi:

Server Pro-1: 75 Euro al mese Server Storage-1: 99 Euro al mese Server Pro-2: 125 Euro al mese Server Storage-2: 140 Euro al mese Server Core-1: 179 Euro al mese Server Core-2: 239 Euro al mese Server Core-3: 279 Euro al mese Server Storage-3: 280 Euro al mese Server Enterprise-1: 349 Euro al mese Server Enterprire-2: 389 Euro al mese

Perché scegliere un server dedicato Serverplan?