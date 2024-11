Serratura Smart: lo smartphone SI TRASFORMA IN CHIAVE oggi al 25% in meno

Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata, con le mani occupate dalle borse della spesa o da un ombrello, e poter aprire la porta senza dover cercare le chiavi. Con la Nuki Smart Lock Pro di 4ª generazione, questo sogno diventa realtà! E il Black Friday è il momento perfetto per portarti a casa questa innovativa serratura smart con un incredibile sconto del 25%.

La tua chiave è lo smartphone

Con la Nuki Smart Lock Pro, il tuo smartphone si trasforma nella chiave di casa. Basta un tocco sull’app dedicata o persino un semplice comando vocale per sbloccare la porta. Dotata di Wi-Fi integrato e compatibilità con Matter, questa serratura elettronica ti permette di controllare l’accesso anche da remoto: ideale per chi vuole far entrare amici, familiari o ospiti senza essere presente fisicamente.

La sicurezza della tua casa è sempre al primo posto, e la Nuki Smart Lock Pro lo sa bene. Grazie alla tecnologia avanzata, puoi monitorare chi entra e chi esce direttamente dal tuo smartphone. Hai dimenticato se hai chiuso la porta? Nessun problema: l’app ti avvisa e ti permette di bloccare la serratura a distanza. E se il tuo telefono non è a portata di mano, niente panico. La serratura è compatibile anche con accessori come il Nuki Fob o il Nuki Keypad, per un accesso facile e veloce. Non è solo una serratura, ma un vero upgrade per la tua casa!

Con il 25% di sconto per il Black Friday, la Nuki Smart Lock Pro è un’occasione da non perdere. È il regalo perfetto per chi ama la tecnologia e vuole rendere la propria casa più intelligente e sicura.

