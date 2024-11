Security Cam: pacchetto da 4 cam e MAXI coupon da 80€ di sconto

La sicurezza domestica è una priorità per tutti, e con le Security Cam eufyCam 2C Pro, proteggere la casa diventa semplice e senza complicazioni per soli 199,99€ grazie al maxi coupon sconto di 80€!

Questa telecamera Wi-Fi per esterno è stata progettata per offrire tranquillità con una combinazione di caratteristiche che garantiscono sorveglianza continua e senza fili. Grazie alla risoluzione 2K, le immagini sono chiare e dettagliate, permettendo di tenere d'occhio la propria casa in modo accurato.

Visione notturna e tante specifiche che ti conquisteranno

La telecamera è resistente a polvere e acqua (certificazione IP67), quindi funziona perfettamente anche in condizioni meteorologiche avverse, assicurando sempre una sorveglianza costante. Un altro vantaggio è che l'eufyCam 2C Pro funziona senza abbonamenti mensili, eliminando spese aggiuntive e garantendo un sistema di sicurezza senza pensieri. La batteria ha una durata di circa 180 giorni, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, è compatibile con Apple HomeKit, il che significa che si può integrare facilmente nell’ecosistema Apple per un controllo ancora più intuitivo.

Grazie all'app dedicata, basta uno smartphone per ricevere notifiche in tempo reale e visualizzare le immagini della telecamera ovunque ci si trovi. Questa funzione offre una tranquillità in più, permettendo di monitorare la propria casa e intervenire subito in caso di necessità, che si tratti di un imprevisto o semplicemente del desiderio di dare un’occhiata.

Con l'opzione del pacchetto 4+1 e un coupon da 80€, è possibile acquistare più telecamere per coprire diverse aree della casa, il tutto a un prezzo competitivo di soli 199,99€ e senza costi ricorrenti. Ci stai ancora pensando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.