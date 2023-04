Seagate Game Drive PS4 e PS5 4TB: da oggi su Amazon a SOLO 128,99 Euro

La sensazione è comune a praticamente tutti i console gamer, fin dalle generazioni più attempate: lo spazio occupato da applicazioni, installazioni, catture e quant'altro è sempre troppo poco, e molto spesso questo spazio diventa ingestibile, costringendoci a cancellare giochi interi per installarne altri, o addirittura anche solo per effettuare copiosi aggiornamenti di quelli già installati. Ormai anche avere una console da 1TB non sembra abbastanza, ed è per questo che vengono in nostro soccorso memorie esterne ad ampliare il tutto. L'hard disk Seagate Game Drive di cui vi parliamo ha una memoria di ben 4TB, ed è compatibile sia con PlayStation 4, sia con PlayStation 5.

Se siete alla ricerca di un prodotto del genere, sappiate che potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon l'hard disk Seagate Game Drive da 4TB per PS4 e PS5 a soli 128,99€, con uno sconto del 19% sul totale e un risparmio di più di 30,00€.

Hard Disk Seagate Game Drive 4TB: spazio infinito su PlayStation

Si tratta di un prodotto collegabile tramite USB, e come già detto dispone di 4TB di spazio libero, con una forma da 2.5 pollici. Questo hard drive esterno è pensato appositamente per le console da gaming, quindi dà il suo meglio proprio in quell'ambito.

Chiaramente una delle caratteristiche aggiunte migliori, è il fatto che essendo esterno potrete portare i vostri giochi anche fuori casa, anche dai vostri amici. Hard Disk Seagate Game Drive 4TB può essere collegato semplicemente alla console una volta configurato (dura solo 3 minuti).

