Scopri la qualità audio lossless e Dolby Atmos su Apple Music

Apple Music si distingue come una delle migliori piattaforme di streaming musicale al mondo, offrendo un’esperienza coinvolgente con oltre 100 milioni di brani, tutti disponibili senza pubblicità. Gli appassionati possono immergersi in una qualità audio straordinaria grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos e alla definizione lossless, che garantisce un suono cristallino. Apple Music si rivolge a tutti i gusti musicali, permettendo di esplorare nuove canzoni e contenuti esclusivi come concerti live e interviste ai propri artisti preferiti.

Ottieni 3 mesi gratuiti di Apple Music

Apple offre tre mesi gratuiti di Apple Music per i nuovi abbonamenti attivati con l'acquisto di dispositivi idonei come iPhone, iPad, Mac, AirPods, HomePod, o Beats. Per attivare l’offerta, configura il dispositivo, apri Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV e accetta l’offerta nella scheda Home. Goditi un’esperienza audio di alta qualità con lossless e audio spaziale, senza vincoli: l’abbonamento è cancellabile in qualsiasi momento.

Scopri le funzioni esclusive di Apple Music

Apple Music offre funzionalità che migliorano l’esperienza di ascolto, come Apple Music Sing, una funzione di karaoke con testi in tempo reale e controlli vocali regolabili. La piattaforma include anche playlist curate e la possibilità di esplorare i brani che i tuoi amici stanno ascoltando, creando un’atmosfera di condivisione musicale. Con Apple Music Live, gli utenti possono assistere a performance e contenuti unici, mentre Apple Music One, una radio live, è disponibile gratuitamente per tutti.

Disponibile su tutti i dispositivi

Apple Music è accessibile ovunque, su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Android, PC, e perfino console come PlayStation e Xbox. Questa versatilità permette di ascoltare musica su qualsiasi dispositivo, anche offline. Gli studenti possono avere tre mesi gratuiti con l’acquisto di un dispositivo idoneo, e per tutti i piani è possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento senza vincoli.

Apple Music: per chi crea e ama la musica

Apple Music non è solo per gli ascoltatori: offre anche strumenti per gli artisti, come MusicKit, per la promozione musicale e dati di ascolto per monitorare il successo globale. Scegli Apple Music per un’esperienza musicale completa, adatta a tutti, con contenuti di qualità, facilità d’uso e la possibilità di esplorare il mondo della musica come mai prima d’ora. Per conoscere l'offerta completa di Apple Music clicca qui.

