Scopri il SET LEGO CREATOR 3 in 1: prezzo PAZZO fino a esaurimento scorte!

Se stai cercando un regalo che unisca creatività, divertimento e una buona dose di avventura, il set LEGO Creator 3 in 1 Animali del Safari a soli 45,49€ con il 30% di ribasso è proprio quello che fa per te.

Con questo set trasformabile, i bambini (e anche gli adulti con un animo da esploratore) possono immergersi in un'avventura nel cuore della savana africana, costruendo tre diverse creature con lo stesso set di mattoncini.

Tre Set in Uno: Esplora, Costruisci e Trasforma!

Il bello del set LEGO Creator 3 in 1 è che ti offre non una, ma tre opzioni di costruzione. Puoi iniziare costruendo una maestosa giraffa con un simpatico fenicottero, per poi smontare tutto e ricomporlo in due agili gazzelle.

Il set include tutto il necessario per costruire una giraffa snodabile con un lungo collo che può muoversi per raggiungere le foglie sugli alberi, e un fenicottero che sembra pronto a prendere il volo. Le gazzelle, eleganti e agili, sono perfette per simulare corse attraverso la savana. E poi c'è il leone, il re della giungla, con la sua criniera fluente e il suo ruggito potente, accompagnato da una farfalla che porta un tocco di colore nel paesaggio africano.

Preparati a un’avventura indimenticabile nella savana, mattoncino dopo mattoncino con LEGO Creator 3 in 1 Animali del Safari: tre animali, una sola scatola e infinite possibilità di gioco.

