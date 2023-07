Scopri i server dedicati di Serverplan e affitta ora il tuo!

Avete bisogno di potenza elevata per il vostro sito web? Affittate ora uno dei server dedicati Serverplan! Si tratta di hardware ad uso esclusivo comprensivo di servizio di hosting, che rende a disposizione localmente delle risorse, in modo che queste possano essere sfruttate in esclusiva da voi. Ciò garantisce il massimo delle prestazioni ed è perfetto quando si ha la necessità di gestire siti, di vostra proprietà o per conto di terzi, con traffico o richieste mensili davvero elevate.

Serverplan: server dedicati per tutte le esigenze

Serverplan offre opzioni per tutte le necessità. Tutti i modelli garantiscono una banda fino a 1Gbit/s e ne viene garantito il corretto funzionamento, inclusi firewall, bilanciatori di carico, archiviazione e switch. La migrazione è inoltre gratuita, anche nel caso abbiate intenzione di trasferire i dati da un altro server dedicato, è l'assistenza è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Noleggiando in esclusiva uno dei server, avrete a disposizione tutte le risorse da dedicare alla vostra attività. Sono disponibili modelli con 1 o più processori Intel Xeon o AMD EPYC, con memoria RAM a partire da 16GB fino a un massimo di 64GB DDR4, con una frequenza che varia da 2400 a 3200MHz, a seconda del modello. L'archiviazione va da un minimo di 2 SSD, fino a un massimo di 6 SSD, da 480, 960 GB o 1TB ciascuno. È possibile scegliere tra RAID hardware, Intel Vroc o software.

Serverplan include dei servizi come il monitoraggio hardware, controllo dello spazio occupato, del carico della CPU, coda mail e queue lente 365 giorni l'anno, con intervento autonomi di ripristino immediato. A ciò si aggiunge una protezione firewall, un servizio anti-bruteforce, antivirus, antispam in/out e scansione dei malware. A ciò si aggiunge l'installazione di patch per la protezione contro le vulnerabilità del sistema cPanel.

Gli esperti saranno sempre a disposizione affinché siano assicurate le prestazioni massime con il vostro server. Scegliete ora il modello e beneficiate di risorse locali in esclusiva per voi.

