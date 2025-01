Scoperta grave falla nella piattaforma pubblicitaria di Facebook

Il ricercatore di sicurezza Ben Sadeghipour ha recentemente individuato una vulnerabilità critica nella piattaforma pubblicitaria di Facebook, che gli ha permesso di ottenere l’accesso a un server interno del colosso tecnologico. Questa falla, legata a un problema di sicurezza presente anche nel browser Chrome, consentiva al ricercatore di eseguire comandi direttamente sul server, acquisendo così un controllo parziale del sistema.

Dopo aver scoperto e segnalato tempestivamente il problema a Meta, l’azienda ha risolto rapidamente la vulnerabilità, premiando Sadeghipour con un bug bounty di 100.000 dollari come riconoscimento per il suo contributo.

Secondo Sadeghipour, le piattaforme pubblicitarie digitali, come quella di Facebook, rappresentano un bersaglio particolarmente allettante per gli hacker. Questi sistemi gestiscono enormi quantità di dati sensibili e processi interni complessi, rendendoli vulnerabili a potenziali attacchi.

La vulnerabilità poteva consentire l'accesso alle risorse interne della rete di Facebook

Il ricercatore ha evidenziato che la vulnerabilità individuata avrebbe potuto essere sfruttata per ottenere l’accesso ad altre risorse interne della rete di Facebook, un dettaglio che sottolinea la gravità della situazione e l’ampiezza dei rischi associati.

Questo episodio mette in luce quanto sia cruciale per le grandi aziende tecnologiche investire nella sicurezza informatica. La gestione di enormi volumi di dati e informazioni sensibili richiede un’attenzione costante e un approccio proattivo per prevenire attacchi che potrebbero avere conseguenze disastrose.

La scoperta di Sadeghipour sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra i ricercatori di sicurezza e le imprese. La capacità di individuare e risolvere le vulnerabilità in modo tempestivo è fondamentale per garantire la protezione dei dati e il funzionamento sicuro dei sistemi digitali. Grazie al lavoro di esperti come Sadeghipour, è possibile mitigare i rischi e rafforzare le difese contro le minacce informatiche, contribuendo a un ecosistema digitale più sicuro per aziende e utenti.