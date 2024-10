Sconto pazzesco su iPad Pro da 11" con chip Apple M4 e display Ultra Retina

Oggi ti segnalo un'occasione più unica che rara e infatti dovrai essere velocissimo per riuscire ad avvalertene. Siamo di fronte a uno sconto spaventoso per un dispositivo Apple. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello iPad Pro da 11 pollici a soli 999 euro, invece che 1.219 euro.

Ti assicuro che non è uno scherzo e non stai sognando. Con lo sconto del 18% oggi puoi risparmiare la bellezza di 220 euro sul totale che, per questo prodotto è incredibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 199,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad Pro da 11 pollici: per non fare rinunce

Se non vuoi fare assolutamente rinunce devi avere iPad Pro e, nella sua versione da 11 pollici è veramente pazzesco. Ha un bellissimo display Ultra Retina XDR con cornice appena percettibile per un coinvolgimento maggiore. I colori sono brillanti e le immagini sempre perfette. Ha una luminosità eccellente e un'ampia gamma cromatica.

Gode del potente chip Apple M4 con CPU a 10 Core e 8 GB di RAM che regalano prestazioni senza confini. Puoi tranquillamente aprire più app contemporaneamente e usare programmi pesanti. Inoltre ha una capacità di archiviazione in questa versione di ben 256 GB che non finisce mai. Potrai navigare velocemente su Internet con la WiFi 6 e goderti la super batteria per 10 ore di navigazione. Possiede poi le fotocamere posteriori e frontali da 12 MP con Ultra-grandangolo e inquadratura automatica per foto sensazionali.

Non perdere tempo perché è impossibile che un'offerta del genere duri ancora molto tempo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo iPad Pro da 11 pollici a soli 999 euro, invece che 1.219 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.