SCONTO INCREDIBILE per lo Smartwatch Gen 6 Connected di FOSSIL!

Il campo degli Smartwatch si è negli ultimi anni arricchito, non soltanto di quantità di prodotti particolari, ma anche di qualità, perché grandi marchi leader del settore degli orologi hanno pian piano detto la loro, come Fossil. Se stai cercando un gioiellino unico e senza compromessi, da oggi puoi avere uno SCONTO ESAGERATO proprio per un piccolo grande dispositivo: lo Smartwatch Fossil Gen 6 connected!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon lo Smartwatch Fossil Gen 6 Connected a soli 119€, con uno sconto del 60% sul prezzo originale, che equivale risparmio incredibile di addirittura 180€ sul totale!

La tecnologia al tuo polso!

Questo splendido dispositivo dispone del Wear OS di Google, con supporto su telefoni con Android o iOS. Avrai al tuo polso un display sempre attivo, luminoso e a colori, da dove potrai gestire praticamente ogni parte della tua giornata, dal fitness, a pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri.

Non finisce qui, perché la sua struttura di questo Smartwatch Fossil di sesta generazione è incredibile, ed è ance resistente all’acqua fino a 3 ATM, il che lo rende ottimo per tutte le attività. Infine la ricarica totale della batteria si ottiene in circa mezz’ora, così potrai risparmiare ancora più tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.