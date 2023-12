Scheda SD XC SanDisk Extreme da 128GB in SCONTO di OLTRE 20€

La tecnologia è andata avanti, ma per usufruirne al meglio con i nostri dispositivi, spesso è necessario spazio mobile, più di quello che ci viene dato all'inizio. Inoltre, spesso è necessario spostare dati da un dispositivo all'altro, o su un PC, o altre cose di questo tipo: ebbene, è proprio per questo che sono nate le Schede di Memoria, e più sono grandi, meglio è, proprio come la Scheda SD XC SanDisk Extreme da 128GB di cui ti parliamo!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Scheda SD XC SanDisk Extreme da 128GB a soli 24€, con uno sconto del 46% sul totale e un risparmio enorme per te di circa 20,50€!

Lo spazio per tutto ciò che vuoi!

Grazie a questa scheda potrai risparmiare tempo, con una velocità di offload della scheda fino a 180 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk. Se vogliamo andare sullo specifico, il suo utilizzo ideale è per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità "burst".

Non solo, questa Scheda SD XC SanDisk Extreme consente di riprendere video senza interruzioni con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30). Un gioiellino che potrai utilizzare anche in condizioni estreme, grazie alla resistenza alle temperature, agli urti, all'acqua e ai raggi X.

