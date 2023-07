Scegli ora il miglior servizio hosting con i piani Keliweb

Scegliete ora un piano Keliweb e beneficiate di un servizio di hosting ottimizzato e personalizzato per le vostre esigenze. Offre piani su misura per i vostri progetti, a partire da offerte ottimizzate per CMS di vario tipo, come WordPress, Joomla o Magento, oppure servizi VPS (Virtual Private Server), hosting geodistribuito e multidominio per rivendotori.

Grazie a un'infrastruttura solida e sicura, insieme a prestazioni sempre elevate, garantisce siti web sempre reattivi e protetti dagli attacchi informatici più recenti.

Tutte le offerte di Keliweb

Keliweb offre servizi di hosting ottimizzati per WordPress, Joomla o Magento a partire da 9,42€. Offrono un minimo di 10GB di spazio web su SSD, oltre a posta elettronica, certificati SSL/HTTP2 inclusi, database e strumenti per la migrazione e il backup.

Chi ha necessità di gestire un traffico mensile elevato, può optare per un host geodistribuito. Si tratta di un metodo che consente di creare copie del proprio sito in più nodi distribuiti in server mondiali. Quando un nodo viene saturato, il traffico verrà dirottato nel resto dei nodi, così da assicurare un sito sempre reattivo e funzionale.

Keliweb offre anche servizi pensati per i rivenditori. I piano per multidominio offrono un minimo di 50 account, che possono essere illimitati nelle offerte più costose, oltre a database, caselle di posta e traffico web senza limiti. Tutto è interamente gestibile da un unico pannello, in cui è possibile personalizzare le risorse e creare pacchetti da rivendere ai propri clienti.

Con i VPS (Virtual Private Server) è invece possibile avere a disposizione risorse web altamente scalabili, utili per la creazione di macchine virtuali per cloud computing o operazioni che richiedono elevata potenza di calcolo. Configurate ora il vostro sistema personalizzato, scegliendo il numero di vCPU, vRAM ed SSD in base alle esigenze.

Keliweb fornisce sempre il massimo della protezione contro DDoS e spam per la mail, oltre a fornire un'assistenza clienti sempre presente.

