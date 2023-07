Scegli il piano hosting perfetto con Keliweb

Assecondate le vostre esigenze scegliendo uno dei piani Keliweb, una piattaforma che offre le soluzioni più adatte alle vostre esigenze: dalla gestione dei negozi online, agli host geodristribuiti, piani pensati per i rivenditori e molto altro.

Keliweb: perché sceglierlo?

Keliweb fornisce una piattaforma che assicura la massima salvaguardia contro gli attacchi DDoS, grazie a un sistema di doppia protezione e all'antispam per le email.

Si basa su hardware sempre affidabili e aggiornati, per fornire soluzioni performanti e stabili. L'assistenza è pronta a supportare i clienti per ogni tipo di problematica ed è presente 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana.

È inoltre disponibile una consulenza dedicata per ogni tipo di soluzione.

Le offerte Keliweb

Keliweb offre piani ottimizzati per i CMS più diffusi, come WordPress, Joomla e Magento, a partire da 9€ al mese. Tutti includono uno spazio web su SSD a partire da 10GB, posta elettronica, database, certificati di sicurezza SSL e HTTP2, oltre a servizi di backup e altri aggiuntivi.

Se c'è la necessità di gestire un traffico mensile davvero elevato, allora è possibile acquistare il servizio di hosting geodistribuito, disponibile a un prezzo di partenza di 24,90€. Questo consente di avere a disposizione una copia del proprio sito in più nodi, in modo da garantirne sempre l'operatività e la velocità, se le risorse di uno di questi vengono saturate.

Keliweb offre anche soluzioni per VPS (Virtual Private Server) per cloud computing e altre necessità che richiedono un'elevata potenza di calcolo. Personalizzate il vostro piano, grazie a un hardware altamente scalabile con cui è possibile scegliere il numero di vCPU, la quantità vRAM e di archiviazione su SSD.

Sono anche disponibili piani pensati per i rivenditori. Comprendono account illimitati e la possibilità di gestire tutto da un unico pannello, dove poter personalizzare e creare offerte da rivendere a ciascun cliente.

Scegliete ora il piano più adatto con Keliweb.

