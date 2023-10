Scade il Mercato Tutelato? Ecco l'offerta GAS di Eni Plenitude

Oramai tutti i Telegiornali stanno affrontando il tema della Fine del Mercato Tutelato e di cosa fare entro fine Dicembre per non trovarsi con delle tariffe più alte del previsto.

Nello specifico, la fine del servizio di Maggior Tutela del Gas è prevista precisamente per il 31 Dicembre 2023. Occhio che se non sceglierai un fornitore, dal giorno 1 Gennaio 2024 ti verranno applicate delle condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quella che attualmente hai con il Tutelato. Per evitare che tutto ciò accada, passa subito ad Eni Plenitude.

Eni Plenitude Mercato Tutelato in scadenza? Nessun problema

Grazie all'offerta Trend Casa FineTutela puoi passare da subito ad Eni Plenitude ed aderire al prezzo variabile senza alcuna penale. Per te c'è un risparmio sui costi di commercializzazione e vendita che può arrivare fino a 144 euro.

Inoltre, scegliendo anche la Luce, Plenitude ti mette a disposizione uno sconto di 60 euro in bolletta. Questa scontistica viene spalmata per 12 mesi ed è quindi pari a 5 euro al mese.

Trend Casa propone un'offerta chiara e semplice. I tuoi consumi di Luce e Gas seguono l'andamento del mercato. Alla Luce viene aggiunto un spread di 0,0132 €/kWh, mentre, al Gas il contributo al consumo aggiuntivo è di 0,1000 €/Smc.

Per quanto concerne i costi di commercializzazione e vendita variano a seconda della fornitura. Per il Gas ad esempio è pari a 5,28 euro mensili, mentre, per l'Energia elettrica è di 9 euro.

I Flash Days ovvero i giorni promozionali che offrono uno sconto di 60 euro in bolletta sono validi fino al 2 Novembre 2023 solo se attivi anche la Luce. Inoltre, il passaggio da un fornitore all'altro non prevede vincoli né costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.