Sbloccato il telefono dell'attentatore di Trump: era un Android

L'FBI ha annunciato di aver sbloccato con successo il telefono di Thomas Matthew Crooks, l'uomo che ha aperto il fuoco durante un comizio di Donald Trump lo scorso sabato. Un nuovo rapporto di Bloomberg fornisce dettagli sul dispositivo e sul processo di sblocco. Inizialmente, l'FBI aveva comunicato di non essere riuscito ad accedere al telefono di Crooks. Tuttavia, inviato al laboratorio dell'FBI a Quantico, in Virginia, il dispositivo è stato sbloccato con successo entro martedì.

Bloomberg ha rivelato che l'attentatore utilizzava un "modello Samsung recente con sistema operativo Android". Il primo tentativo dell'FBI, effettuato domenica, è stato quello di usare il software Cellebrite per aggirare o identificare il codice di sblocco del dispositivo. Questo tentativo iniziale è fallito, costringendo l'FBI a rivolgersi direttamente a Cellebrite per ottenere assistenza con il dispositivo Samsung.

Cellebrite ha fornito all'FBI "supporto tecnico aggiuntivo e un nuovo software ancora in fase di sviluppo". Grazie a questo nuovo software, l'FBI è stato in grado di sbloccare il telefono in soli 40 minuti. La rapidità del successo dell'operazione ha sorpreso molti, data la difficoltà generalmente associata allo sblocco di dispositivi moderni.

Diverse foto di politici e ricerche sulla depressione nel telefono dell'attentatore di Trump

Precedentemente, l'Associated Press aveva riportato la presenza sul telefono di foto dell'ex presidente repubblicano Donald Trump, dell'attuale presidente Joe Biden e di altri politici. L'FBI ha inoltre scoperto che Crooks aveva effettuato ricerche su "informazioni sul disturbo depressivo maggiore", suggerendo possibili motivazioni legate alla salute mentale.

Un'altra informazione rilevante emersa da una fuga di notizie giovedì ha rivelato che Cellebrite non è attualmente in grado di sbloccare gli iPhone con iOS 17.4 o versioni successive. Anche la maggior parte degli iPhone con iOS 17.1 e 17.3.1 risulta inaccessibile, ad eccezione degli iPhone XR e iPhone 11, che presentano vulnerabilità hardware.

Questa vicenda mette in luce sia le sfide tecniche che le forze dell'ordine devono affrontare nello sbloccare dispositivi moderni, sia le capacità di aziende specializzate come Cellebrite nel fornire soluzioni avanzate. Mentre l'FBI continua a indagare sui motivi dell'attentato, la capacità di accedere ai dati del telefono di Crooks potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere meglio le circostanze che hanno portato all'incidente.