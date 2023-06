SanDisk Extreme: SSD portatile da 1TB al 59% è un AFFARE

Quella che sto per segnalarti è una di quelle offerte da non farsi scappare per nessun motivo. In questo momento puoi acquistare un SSD portatile a un prezzo decisamente vantaggioso. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 1 TB a soli 99,99 euro, invece che 241,87 euro.

Anche se può sembrare folle siamo di fronte a uno sconto del 59% che ti permette così di risparmiare oltre 141 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo utilissimo e versatile con cui poter archiviare i tuoi dati e trasferirli da un posto all'altro in modo veloce. A questo prezzo è un vero affare.

SanDisk Extreme da 1 TB: SSD spettacolare a un prezzo wow

Ovviamente ciò che stupisce è il prezzo, che crolla drasticamente, ma non dimenticare che SanDisk Extreme è un SSD portatile di altissima qualità. Per cui, oltre allo spazio di archiviazione, davvero enorme, garantisce anche prestazioni eccellenti.

È molto resistente, agli urti, alla polvere e all'acqua, con certificazione di grado IP55, per cui puoi stare tranquillo e portartelo ovunque. Ha una velocità di trasferimento fino a 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura. Inoltre ha un design compatto e leggero, con una pratica asola sulla parte alta che ti permette di agganciarlo a un portachiavi o a uno zaino.

Insomma oggi puoi avere un fantastico dispositivo per archiviare i tuoi file e trasferirli a un prezzo da non credere. Fai veloce però perché un'offerta così è destinata a durare poco. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo SanDisk Extreme da 1 TB a soli 99,99 euro, invece che 241,87 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.