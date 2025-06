Samsung potrebbe abbandonare Google e integrare Perplexity AI nel Galaxy S26

Samsung sta per intraprendere un cambiamento epocale, ridisegnando le proprie alleanze tecnologiche e distanziandosi da Google per abbracciare nuove opportunità nel campo dell’intelligenza artificiale. La multinazionale sudcoreana sarebbe in trattative avanzate con Perplexity AI, un passo che potrebbe portare all’integrazione di quest’ultima come assistente predefinito nei futuri smartphone della linea Galaxy S26, attesi nel 2026.

Una svolta strategica per Samsung

Questa decisione rappresenta una svolta strategica per Samsung, determinata a ridurre la propria dipendenza dall’ecosistema Google e a rafforzare la propria autonomia tecnologica. Le negoziazioni in corso mirano a integrare Perplexity AI non solo come assistente vocale, ma anche come componente centrale del browser Samsung Internet e dell’assistente Bixby, creando un’alternativa completa alle soluzioni offerte da Google Gemini.

Il contesto tecnologico globale si sta rapidamente trasformando, con un crescente numero di produttori che esplorano alternative per diversificare le proprie soluzioni di intelligenza artificiale. Un esempio significativo è Motorola, che ha già adottato Perplexity AI come soluzione standard per i propri dispositivi. Per Samsung, questa mossa rappresenta un passo decisivo verso una maggiore indipendenza e un potenziale vantaggio competitivo.

Particolarmente interessante è l’intenzione di Samsung di diventare un investitore chiave nella startup, attualmente valutata 9 miliardi di dollari. Con un nuovo round di finanziamenti da 500 milioni in arrivo, che potrebbe portare la valutazione complessiva di Perplexity AI a 14 miliardi, l’azienda sudcoreana mira a giocare un ruolo determinante nello sviluppo futuro di questa tecnologia emergente.

Un ecosistema in trasformazione

La possibile partnership tra Samsung e Perplexity AI potrebbe segnare un momento cruciale nell’evoluzione del mercato dell’intelligenza artificiale. Sebbene Google Gemini continui a sviluppare nuove funzionalità, la scelta di un gigante come Samsung di esplorare alternative potrebbe innescare un effetto domino nell’industria, spingendo altri produttori a seguire l’esempio.

In passato, Samsung ha già dimostrato una chiara volontà di ridurre la propria dipendenza da Google, collaborando con diversi sviluppatori per integrare tecnologie innovative nei propri dispositivi. Tuttavia, l’adozione di Perplexity AI come assistente predefinito rappresenterebbe il passo più significativo in questa direzione. La decisione potrebbe anche essere vista come una risposta alle crescenti pressioni normative sui monopoli tecnologici, in particolare negli Stati Uniti, dove Google è sotto esame per le sue pratiche di preinstallazione delle app sui dispositivi Android.

Opportunità di crescita per Perplexity AI

Per Perplexity AI, la partnership con Samsung rappresenterebbe un’opportunità senza precedenti. L’accesso a centinaia di milioni di dispositivi Galaxy rafforzerebbe significativamente la posizione della startup nel competitivo mercato dell’intelligenza artificiale. La tecnologia di Perplexity AI, apprezzata per la capacità di fornire risposte dirette senza limitarsi a suggerire link, potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti rispetto agli assistenti virtuali.