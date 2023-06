Nuovo minimo storico per il Samsung Galaxy Z Flip4? Assolutamente sì, grazie allo sconto applicato da Amazon del 33% e al cashback di 300€ garantito da Samsung. Il prezzo finale del migliore pieghevole (a conchiglia) oggi sul mercato passa dunque da 1.199€ a 499€, spedizione inclusa.

Samsung Galaxy Z Flip4: solo 499€ per il pieghevole che fa impazzire il mercato

È facile intuire quale sia la principale caratteristica del Samsung Galaxy Z Flip4: il suo essere pieghevole. Rispetto alla generazione precedente, la rivale di Apple ha migliorato l'hardware, principalmente la cerniera, che rende la piega sul display decisamente meno visibile rispetto a prima.

A proposito del display principale, si tratta di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 2640 x 1080 (FHD+) e frequenza d'aggiornamento di 120Hz. Il piccolo schermo secondario, invece, è un Super AMOLED da 1,9 pollici utile per dare uno sguardo all'orario, alle notifiche e, perché no, scattarsi qualche foto.

Ma c'è tanto altro. Il comparto multimediale, infatti, regala soddisfazioni a non finire: la doppia fotocamera principale è da 12 megapixel con auto focus, zoom digitale fino a 10x, capace di registrare in UHD 4K a 60 fps e video in Slow Motion a 960 fps. La fotocamera frontale è invece da 10 megapixel.

E non dimentichiamo che la batteria è da 3700mAh, il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm, è impermeabile, supporta il 5G, la RAM è da 8GB, la memoria interna è da 128GB, sfrutta il Bluetooth 5.2, il sistema operativo è Android e ha una porta USB-C.

Come ottenere il cashback di 300€

Acquista il Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon entro il 25 giugno 2023 e registrarlo su Samsung Members a questo indirizzo. Fallo entro il 16 luglio per ottenere un rimborso di 300€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.