Samsung Galaxy Watch6 LTE da 44mm al minimo storico Amazon (limitato)

Se sei rapido oggi poi aggiudicarti uno degli smartwatch migliori di sempre a un prezzo che ha dell'incredibile, però l'offerta sta per scadere per cui non tardare. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch6 LTE da 44 mm a soli 195 euro, invece che 250 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 22% che dunque ora ti fa risparmiare la bellezza di 55 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato finora per cui è un'occasione d'oro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch6 LTE a prezzo assurdo

Non c'è che dire, Samsung Galaxy Watch6 LTE è uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare e dunque a un prezzo così basso è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Questa è la versione con cassa da 44 mm e un display Super AMOLED molto generoso da 1,3 pollici protetto da un vetro di zaffiro.

Monta il potente processore Exynos W930 con 2 GB di RAM e ben 16 GB di memoria interna. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e possiede il GPS per tracciare i percorsi in modo preciso. Ha un sensore straordinario che monitora costantemente il tuo corpo e ti permette di vedere praticamente ogni cosa, sia mentre fai sport che mentre svolgi le normali attività giornaliere. Inoltre ha un microfono interno che ti permette di effettuare chiamate dal polso.

Questa è una di quelle promozione da non perdere assolutamente. Quindi prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch6 LTE da 44 mm a soli 195 euro, invece che 250 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.