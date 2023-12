Samsung Galaxy Tab A8 a PREZZO ASSURDO, solo 159€ su Amazon

È un po' che giri i vari negozi ed e-commerce per trovare un tablet che garantisca buone performance ma non costi tanto? Allora oggi l'hai finalmente trovato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 159 euro, invece che 279,90 euro.

Sì, come puoi vedere da te, adesso il prezzo è a terra, uno dei più bassi. Puoi risparmiare 121 euro sul totale e portarti a casa un tablet dalle prestazioni eccezionali. Per cui fai presto, goditi lo sconto del 43% e fai il colpaccio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A8: intramontabile e a prezzo vantaggioso

Samsung Galaxy Tab A8 si fa apprezzare per il suo rapporto qualità prezzo, nonché per un ambio display da 10,5 pollici con cornici sottili, perfettamente visibile. Ha uno spessore di appena 6,9 mm e pesa solo 508 grammi garantendo una grande maneggevolezza.

È dotato di 4 GB di RAM che supportano un processore Octa-core veloce e un sistema operativo, Android 11, molto fluido. In questa versione avrai a disposizione 64 GB di memoria interna che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Ha una batteria bella grande da 7040 mAh e una ricarica rapida da 15W.

A questo prezzo non puoi davvero trovare di meglio perciò fai alla svelta perché le unità disponibili non sono infinite. Per cui dirigiti su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 159 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.