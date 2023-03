Samsung Galaxy S22 5G gode di uno sconto del 26% solo su Amazon

Il Samsung Galaxy S22 è uno smartphone compatto che vanta un processore veloce e un'esperienza Android impeccabile e affidabile. Si tratta di un miglioramento incrementale che migliora l'S21 in aree chiave come la qualità della fotocamera, la velocità di elaborazione e la qualità costruttiva. Acquistalo su Amazon a soli 649,00€ invece di 879,00€.

La fotocamera del telefono top di gamma di Samsung ha più megapixel e sensori e supporta lo zoom ottico 3x. Per quanto riguarda gli iPhone, è necessario passare a una delle versioni Pro più costose per ottenere qualcosa di paragonabile. Se volete un telefono di fascia alta ma avete un budget più modesto, il Samsung Galaxy S22 è una buona opzione. Se siete abituati a uno schermo più grande sul vostro telefono Android, il display da 6,1 pollici del OnePlus 6T potrebbe sembrare troppo piccolo. Tuttavia, se confrontato con un iPhone 14, le dimensioni e la forma sono quasi identiche.

La qualità delle immagini della fotocamera è eccellente e dovrebbe soddisfare le esigenze della maggior parte dei fotografi occasionali. Non avrete problemi a registrare o modificare video 4K a 30 fotogrammi al secondo, e la tecnologia di aggiornamento adattivo dello schermo fa un ottimo lavoro per far sembrare lo scorrimento rapido e i giochi d'azione senza soluzione di continuità. Il Galaxy S22, come il resto della famiglia S22, è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm o dalla CPU Exynos di Samsung (a seconda del luogo in cui ci si trova), con un massimo di 256 GB di memoria e 8 GB di RAM. Il processore mobile è veloce e potente, ma la mancanza di memoria espandibile tramite scheda microSD è fastidiosa.

Uno dei più grandi telefoni Samsung e anche uno dei migliori telefoni Android, se vi piace la combinazione di Samsung e Android, questo è un modo economico e familiare per entrare nel top della gamma Galaxy. La serie Galaxy A, che include lo splendido Galaxy A53, è un'ottima opzione per chi desidera un Samsung Galaxy 5G ma preferisce spendere qualche centinaio di euro in meno. La risoluzione dello schermo Dynamic AMOLED edge-to-edge è di 2340 x 1080, eccellente ma inferiore a quella del display Super Retina XDR da 2532 x 1170 dell'iPhone 14. Samsung ha contrastato questa situazione eliminando l'invadente tacca e riducendo le dimensioni della cornice nera che circonda lo schermo. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.