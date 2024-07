Samsung Galaxy A54: mai visto a prezzo così BASSO grazie alla promo eBay!

Se sei alla ricerca di un telefono che unisca stile, potenza e versatilità, il Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition a soli 280€ riscattando il codice PSPRLUG24 è quello che fa per te.

Design elegante e prestazioni da urlo

Il Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition è una vera gioia per gli occhi. Con il suo design sottile ed elegante, in un classico nero che non passa mai di moda, questo smartphone è l'accessorio perfetto per qualsiasi occasione. È il compagno ideale per una giornata in ufficio o per una serata fuori con gli amici.

Sotto la scocca, il Galaxy A54 5G nasconde una potenza incredibile. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, hai tutto lo spazio necessario per app, foto, video e molto altro. E se hai bisogno di ancora più spazio, puoi sempre espandere la memoria con una scheda microSD. Il processore octa-core garantisce prestazioni fluide e veloci, permettendoti di passare da un'app all'altra senza intoppi. E con la connettività 5G, navigare su internet sarà come correre su una pista da corsa! Dimentica i momenti in cui il telefono ti abbandonava nel bel mezzo di una giornata intensa. Con una batteria da 4500 mAh, il Samsung Galaxy A54 5G ti accompagna dal mattino alla sera e oltre. E quando arriva il momento di ricaricare, la ricarica rapida ti permette di tornare subito in azione.

Acquistalo oggi stesso a soli 280€ riscattando il codice PSPRLUG24 su eBay e inizia a vivere la vita connessa al massimo!

