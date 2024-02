Samsung Galaxy A54 5G in OFFERTA BOMBA su Amazon!

Uno Smartphone al giorno d'oggi è essenziale, e se lo usi anche per lavorare, è praticamente indispensabile per qualsiasi cosa ti serva. Se stai cercando l'occasione giusta per aggiudicarti uno Smartphone ECCELLENTE a un prezzo molto ridotto, e ovviamente con un marchio che fa gola, ora hai l'occasione a portata di click! Esatto, parliamo di Samsung.

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon lo Smartphone Samsung Galaxy A54 5G in offerta a soli 325€, con uno sconto sul prezzo totale del 34% che equivale a risparmiare circa 169€!

Lascia spazio alla tecnologia!

Questo gioiellino sfrutta una tecnologia 5G, ed ha una capacità di memoria di 128 GB, che potrai espandere se deciderai di applicare delle schede microSD. Per quanto riguarda le fotocamere, quella posteriore ha una risoluzione (multipla) 5, MP + 12, MP + 5, MP, mentre la fotocamera anteriore presenta una risoluzione a 32 MP.

In fine, ma non per importanza, questo Smartphone Samsung Galaxy A54 ha una grandezza dello schermo di 6,4 pollici, con cui potrai godere al meglio di tutti i tuoi contenuti e app, spinte al massimo dal processore Octa-Core Mali-G68 MC4.

