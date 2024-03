Samsung Galaxy A34: MAXI SCONTO su eBay e prezzo da BEST BUY

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto del 43% sul Samsung Galaxy A34 che viene venduto al costo finale di 270€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A34

Il Samsung Galaxy A34 è un dispositivo Android che si distingue per le sue eccellenti capacità fotografiche e un display touchscreen da 6.6 pollici, che lo colloca al vertice della sua categoria. Con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, offre una visualizzazione nitida e dettagliata delle immagini e dei contenuti.

Dotato di connettività 5G, il Samsung Galaxy A34 assicura un'esperienza di navigazione in internet e un trasferimento dati veloce e affidabile. Inoltre, la presenza di Wi-Fi e GPS completa la gamma di opzioni per la connettività, garantendo un'ampia copertura in qualsiasi situazione.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è la fotocamera da 48 megapixel, che consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione di 8000 x 6000 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in 4K a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, offrendo così la possibilità di creare contenuti multimediali di altissima definizione.

Nonostante le sue potenti funzionalità, il Samsung Galaxy A34 ha uno spessore contenuto di soli 8.2mm, rendendolo estremamente maneggevole e facile da trasportare. Grazie a queste caratteristiche, il Samsung Galaxy A34 si presenta come un'opzione molto interessante per gli utenti che cercano un dispositivo versatile e performante, soprattutto per l'imaging e l'intrattenimento multimediale.

Oggi, su eBay, è tempo di grandi affari. Il Samsung Galaxy A34 viene messo in sconto del 43% per un costo finale d'acquisto di 270€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.