Samsung Crystal UHD 4K: il tuo nuovo televisore oggi COSTA MENO di sempre!

Con Gaming Hub, che ti garantisce l’accesso ai tuoi giochi per console preferiti, al cloud gaming e alle app standalone, scegliere a cosa giocare è più facile e veloce. Inoltre avrai immagini nitide e prestazioni al top con Motion Xcelerator, che valuta e compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti.

Ma non è tutto! Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), questa TV offre una gamma dinamica di luminosità e contrasto che porta i dettagli delle scene più scure e più luminose alla massima brillantezza. Ogni immagine sarà ricca di profondità e realismo, garantendoti un'esperienza di visione coinvolgente in ogni momento. Grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un audio più armonioso, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV. Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva.