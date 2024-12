Ruby on Rails 8.0: deployment con Kamal 2

Il team di Ruby on Rails ha rilasciato ufficialmente la versione 8.0. Un aggiornamento appositamente concepito con lo scopo di includere miglioramenti per lo sviluppo, la scalabilità e il deployment delle applicazioni web con il framework open source basato sul linguaggio Ruby.

Ruby on Rails 8.0: con Kamal 2

Una delle novità più interessanti di questa release è l'integrazione di Kamal 2. Si tratta in pratica dell'evoluzione dello strumento di deployment precedentemente noto come MRSK. Basato su Docker, rende più semplice la gestione delle applicazioni in ambienti di produzione. Grazie a un supporto avanzato per ambienti multi-cloud e cluster Kubernetes, Kamal 2 garantisce un'automatizzazione efficiente del deployment, con rollback immediati in caso di problemi e una configurazione ottimizzata per pipeline CI/CD.

Con Kamal 2 Kamal Proxy sostituisce Traefik come proxy predefinito. Oltre al supporto per il deployment offre certificati SSL automatici tramite Let’s Encrypt e permette l'hosting di più applicazioni su un singolo server senza i bisogno di configurazioni particolarmente complesse. Inoltre, Kamal 2 include integrazioni con alcuni gestori di password come 1Password e alias per l'esecuzione di comandi remoti.

Per supportare la sempre più diffusa architettura API-first, la nuova versione offre endpoint JSON ottimizzati, con il supporto per HTTP/3 e tecniche avanzate di compressione. Il middleware di Rails è stato poi aggiornato per gestire volumi di richieste elevati, migliorando la scalabilità delle risorse.

Prestazioni e sicurezza

Sul fronte delle performance il rendering è stato migliorato per garantire una maggiore efficienza, sfruttando un sistema di cache basato su componenti che riduce i tempi di restituzione delle viste. Active Record ha poi ricevuto diverse ottimizzazioni, eliminando caricamenti ridondanti attraverso un supporto per più avanzato per le query batch. Anche Active Job è stato potenziato con nuove configurazioni per la gestione del parallelismo, con prestazioni più elevate per carichi di lavoro più intensi.

Per quanto riguarda la sicurezza Rails 8.0 introduce una protezione avanzata contro attacchi come CSRF e XSS. Ciò insieme a nuove API per la gestione della crittografia dei dati. Inoltre, il framework è ora completamente compatibile con Ruby 3.3, sfruttando al meglio le ultime funzionalità del linguaggio.