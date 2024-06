Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti dreameD10: SI ABBASSA il prezzo per l'igiene di casa tua!

Finalmente è estate, la stagione in cui le giornate si allungano e possiamo godere del sole e della leggera brezza estiva. Tuttavia, con l'arrivo del bel tempo, polvere, pollini e acari si intrufolano nelle nostre case... Ma niente paura, perché Dreame D10 Plus Robot Aspirapolvere è qui per risolvere il problema! E oggi su Amazon, puoi averlo a soli 279€ grazie a uno sconto del 7%.

Non si tratta di un semplice robot aspirapolvere, ma di un vero alleato per la pulizia della tua casa, grazie alla stazione con svuotamento automatico della polvere. Scopri tutte le sue caratteristiche straordinarie e ordinalo ora!

Pulizia a mani libere

DreameBot D10 Plus rende la pulizia automatica semplice ed efficace. La pratica funzione di svuotamento automatico riduce al minimo l'interazione manuale, evitando il fastidio di sostituire il sacchetto ogni volta. La pulizia quotidiana diventa completamente automatizzata, offrendo la massima serenità all'utilizzatore. Non dovrai svuotare il contenitore della polvere dopo ogni pulizia, risparmiando tempo e fatica.

D10 Plus è in grado di mappare la tua abitazione in soli 8 minuti (100m²) ed evitare ostacoli per una pulizia efficiente ed efficace, soprattutto in stanze con molti mobili. Grazie alla scansione in un raggio di 8 metri, alla navigazione LiDAR e all'algoritmo SLAM, Dreame D10 Plus garantisce una mappatura dinamica e una pianificazione intelligente dei percorsi. Rilevamento accurato, mappatura più precisa, navigazione migliore e meno urti: tutto questo per una casa pulita senza sforzo.

L'estate è arrivata, rendi la tua vita più semplice e piacevole con Dreame D10 Plus. Ordinalo oggi stesso e lascia che si occupi della pulizia mentre tu ti godi la stagione più bella dell'anno!

