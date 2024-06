Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti: casa SEMPRE PULITA anche in vacanza per soli 137,99€!

Vuoi una casa pulita, ordinata e igienizzata anche durante le vacanze estive? Puoi farlo con il Lubluelu Robot Aspirapolvere Lavapavimenti L15 a soli 137,99€, la scelta ideale.

Con una potenza di aspirazione di 5000Pa, mappatura a 5 piani e tecnologia Laser 360°, questo robot 3 in 1 è perfetto per mantenere la tua casa impeccabile, anche quando sei in vacanza. Scopriamo insieme tutti i vantaggi che offre questo innovativo dispositivo.

Potenza di aspirazione superiore

Il Lubluelu L15 è dotato di una potenza di aspirazione di 5000Pa, che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi tipo di pavimento. Che si tratti di tappeti, parquet o piastrelle, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di rimuovere polvere, sporco e peli di animali con facilità. La sua capacità di affrontare anche lo sporco più ostinato lo rende un compagno indispensabile per chi desidera una casa sempre pulita e ordinata.

Grazie alla sua avanzata tecnologia di mappatura a 5 piani e al Laser 360°, il Lubluelu L15 può navigare con precisione in ogni angolo della tua casa. Questa funzione è particolarmente utile per le abitazioni su più livelli, poiché permette al robot di memorizzare le diverse configurazioni dei piani e pulire in modo efficiente e sistematico. Non dovrai più preoccuparti di settare manualmente il robot ogni volta che cambia piano. Se hai animali domestici, sai quanto può essere difficile tenere sotto controllo i peli sparsi per casa. Il Lubluelu L15 è progettato appositamente per affrontare questo problema. Con la sua potente aspirazione e il sistema di filtraggio avanzato, è in grado di catturare anche i peli più sottili, mantenendo il pavimento e i tappeti liberi da allergeni e impurità.

Non importa se sei a casa o in vacanza, con il Lubluelu L15 puoi goderti un ambiente privo di polvere e peli di animali, assicurando il massimo comfort per te e la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.