Roborock Qrevo Slim: MAXI COUPON da 300€ per un ribasso scioccante

Il Roborock Qrevo Slim è un robot aspirapolvere potente e innovativo, progettato per rendere la pulizia della casa semplice ed efficace. La parte migliore? Il prezzo: dagli originali 1299€ a soli 999€ grazie al maxi coupon sconto da 300€ da applicare in pagina!

Con un design compatto, alto solo 8,2 cm, si inserisce con facilità anche sotto i mobili bassi, eliminando la polvere e i detriti che spesso si accumulano in queste aree.

Navigazione intelligente con stazione di ricarica e pulizia

Una delle caratteristiche principali di questo modello è il suo sistema di navigazione avanzato 3D ToF di nuova generazione, che permette al robot di riconoscere ostacoli e ostacoli in tempo reale, garantendo una pulizia più precisa e intelligente. Grazie ai sensori di cui è dotato, il Roborock Qrevo Slim evita i mobili e si muove agilmente in ogni angolo della casa, rendendo la pulizia completamente autonoma.

Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, è ideale per rimuovere polvere, peli di animali domestici e altre impurità, anche dai tappeti. Inoltre, è dotato della tecnologia Carpet Boost+, che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva un tappeto, garantendo una pulizia profonda e accurata. Il sistema di lavaggio del mocio a base di acqua calda è un'altra innovazione utile per rimuovere lo sporco ostinato dai pavimenti, lasciando una sensazione di freschezza e pulizia più duratura. Per un periodo limitato, è disponibile con un coupon sconto di 300€, un'opportunità interessante per portare a casa un dispositivo all’avanguardia a un prezzo ridotto.

Non perdere questa occasione: acquista ora il Roborock Qrevo Slim e scopri come può trasformare la tua routine di pulizia in modo pratico ed efficiente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.