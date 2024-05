RISPARMIA 50€ per le Apple AirPods originali SOLO OGGI su Amazon (-27%)

Le più ambite, col suono migliore di sempre, e del marchio più desiderato di tutti: le Apple AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica oggi su Amazon ti costano solamente 109€ grazie al 27% di sconto attivo!

Performance incredibili ti aspettano con queste cuffie: sia che tu stia ascoltando della musica sia che tu stia giocando, la qualità altissima data dal chip H1 assicura una connessine wireless stabile che ti faranno girare la testa. Scopri le caratteristiche uniche di questo prodotto nel nostro articolo.

Altissima qualità audio per chiamate e musica

Basta il tocco del dito per gestire tutte le funzionalità delle Apple Airpods di seconda generazione: con un solo tap li accendi, metti in pausa e non solo. Infatti, questi auricolari capiscono automaticamente quando li indossi e si mettono automaticamente in pausa quando li togli. Si collegano con estrema facilità ad ogni dispositivo Apple anche utilizzando Siri, e grazie al chip H1 avrai sempre una connessione wireless stabile e a bassa latenza.

Ma ora, diamo un po' di numeri: con le Apple Airpods godrai di oltre 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica e fino a 5 ore di ascolto con una sola carica! Le Airpods sono taglia unica e puoi comodamente indossarle tutto il giorno.

Non attendere oltre: corri subito su Amazon e approfitta dello sconto del 27% per fare tue le Apple AirPods di seconda generazione pagandole solamente 109€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.