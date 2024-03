RISPARMIA 140€ su iPhone 15: maxi promo attiva su eBay

I prodotti Apple, si sa, anche considerando la loro qualità strutturale sono spesso molto costosi e ogni qual volta che uno sconto, anche non stupefacente, viene attivato su uno di questi prodotti risulta sempre interessante segnalarlo. Oggi, iPhone 15, è in sconto de 14% su eBay (-140€) per un prezzo finale di 889,90€.

Sconto attivo su iPhone 15: grande occasione!

L'iPhone 15 è molto più di un semplice smartphone; è l'apice dell'innovazione tecnologica Apple che si fonde con un design all'avanguardia. Grazie al suo schermo Super Retina XDR OLED da 6,1" e alla fotocamera principale da 48MP accoppiata a un teleobiettivo da 12MP, ogni scatto diventa un capolavoro di dettagli e colori vibranti, regalando esperienze visive senza precedenti.

La Dynamic Island è una rivoluzionaria caratteristica che ti tiene costantemente connesso al tuo mondo, offrendo notifiche e informazioni in tempo reale senza interruzioni.

Con il potente processore A16 Bionic, l'iPhone 15 offre prestazioni straordinarie, supportando funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate cristalline. La magia della messa a fuoco regolabile post-scatto trasforma ogni ritratto in un capolavoro artistico, consentendoti di mettere a fuoco i dettagli più importanti anche dopo aver scattato.

Con la sicurezza garantita da Face ID e le funzioni di emergenza integrate, puoi contare sull'iPhone 15 in qualsiasi situazione. Il design resistente agli schizzi e alla polvere, insieme alla compatibilità USB-C per una maggiore praticità, assicura che l'iPhone 15 sia pronto a durare e semplificare la tua vita quotidiana.

Su eBay, oggi, è possibile fare un grande affare andando a risparmiare ben 140€ grazie allo sconto del 14%, sull'iPhone 15 che viene venduto al costo totale e finale di 889,90€. Approfittane adesso e non perdere questa grande occasione!

