Ring Intercom e Ring Indoor Camera: BUNDLE AL 60% per una convenienza al top!

Quest'anno, Amazon anticipa il Prime Day con un bundle davvero interessante per gli appassionati di sicurezza domestica: il Ring Intercom abbinato alla Ring Indoor Camera di seconda generazione a soli 64,99€ grazie al 59% di sconto!

Questo pacchetto non solo offre un risparmio significativo, ma rappresenta anche un'ottima occasione per migliorare la sicurezza della propria casa con due dispositivi all'avanguardia.

La soluzione per un'interazione sicura e intelligente

Il Ring Intercom è un dispositivo innovativo pensato per migliorare la sicurezza e la comodità della tua casa. Questo interfono smart si integra perfettamente con l'app Ring, permettendoti di parlare con i visitatori alla tua porta direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia.

Ring Indoor Camera

La Ring Indoor Camera di seconda generazione è un dispositivo compatto ma potente, progettato per monitorare l'interno della tua abitazione. Questa videocamera offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono un elemento fondamentale per qualsiasi sistema di sicurezza domestica. L'acquisto di questo bundle non solo rappresenta un risparmio significativo rispetto all'acquisto separato dei due dispositivi, ma offre anche una soluzione completa per la sicurezza della tua casa, sia all'interno che all'esterno. Con il Ring Intercom, potrai gestire in modo sicuro le interazioni alla tua porta, mentre la Ring Indoor Camera ti permetterà di monitorare ciò che accade all'interno della tua abitazione in ogni momento.

Non perdere l'opportunità di investire nella sicurezza della tua casa con questo pacchetto esclusivo offerto da Amazon a soli 64,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.