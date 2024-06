Rii Mini i8+ Wireless: La Tastiera Retroilluminata Multifunzione a un Prezzo Straordinario

Per soli 20€, la Rii Mini i8+ Wireless è una tastiera retroilluminata con layout italiano, ideale per controllare una vasta gamma di dispositivi come Smart TV, Mini PC, HTPC, console e computer.

Funzionalità avanzate in un design compatto

La Rii Mini i8+ Wireless si distingue per il suo design ergonomico e compatto, che la rende comoda da usare e facile da maneggiare. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un layout completo di tastiera QWERTY italiana. La retroilluminazione a LED consente di utilizzarla anche in ambienti poco illuminati, migliorando l'esperienza d'uso in ogni condizione di luce. Una delle caratteristiche più apprezzate della Rii Mini i8+ è il touchpad integrato. Questo touchpad multi-touch permette di navigare facilmente tra le funzioni del dispositivo collegato, eliminando la necessità di un mouse separato. La precisione del touchpad assicura un controllo fluido e reattivo, rendendo la Rii Mini i8+ una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo multifunzione per la gestione dei propri media.

La tastiera è dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre un'autonomia prolungata. Una singola carica è sufficiente per diverse settimane di utilizzo normale, riducendo la necessità di ricariche frequenti. La batteria si ricarica facilmente tramite il cavo USB incluso nella confezione, garantendo praticità e risparmio sui costi delle batterie usa e getta.

la Rii Mini i8+ Wireless è disponibile su Amazon per 20,99€.

