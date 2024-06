Rendi SMART la tua casa con Shelly Plus i4 DC: costa solo 15€ ed è una rivoluzione!

Lo Shelly Plus i4 DC è un dispositivo innovativo che offre un controllo avanzato per la tua casa domotica a soli 15,99€.

Grazie alla sua compatibilità con Wi-Fi e Bluetooth, questo controllore a 4 poli permette di gestire in modo efficiente vari dispositivi smart senza la necessità di un hub. Vediamo in dettaglio a cosa serve il Shelly Plus i4 DC e quali sono i suoi vantaggi per la tua casa.

Cos'è Shelly Plus i4 DC?

Shelly Plus i4 DC è un controllore intelligente progettato per integrarsi facilmente nei sistemi di domotica esistenti. Funziona con una tensione di 5-24 V DC e supporta sia la connessione Wi-Fi che Bluetooth, offrendo una flessibilità senza precedenti nel controllo dei dispositivi smart. È compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, e può essere gestito tramite un'app disponibile per iOS e Android, eliminando la necessità di un hub dedicato.

Grazie alla doppia connettività Wi-Fi e Bluetooth, il Shelly Plus i4 DC garantisce una connessione stabile e affidabile. Puoi controllare i tuoi dispositivi sia localmente, attraverso la rete Bluetooth, sia da remoto, utilizzando il Wi-Fi, offrendo una flessibilità totale nel monitoraggio e nella gestione della tua casa. Shelly Plus i4 DC è compatibile con Alexa e Google Home, permettendoti di controllare i tuoi dispositivi tramite comandi vocali. Questa integrazione rende la gestione della casa ancora più intuitiva e comoda, migliorando l'interazione quotidiana con i tuoi dispositivi smart.

Trasforma la tua casa in un ambiente più confortevole, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico con Shelly Plus i4 DC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.