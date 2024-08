Rendi SMART il tuo citofono in pochi step: RING INTERCOM al 40% è occasione!

Non chiamarlo semplice citofono, perché è molto più di questo: il Ring Intercom di Amazon, oggi disponibile a soli 59,99€ grazie a un eccezionale sconto del 40% su Amazon, è il sistema di citofonia smart più venduto della sua categoria, con funzionalità avanzate per l'apertura a distanza.

Rendi smart il tuo citofono in pochi step

Il Ring Intercom è un dispositivo di sicurezza intelligente, progettato per proteggere la tua casa in modo efficace e conveniente. Con la sua videocamera HD e l’audio bidirezionale, puoi vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi davanti alla tua porta, che tu sia a casa o altrove. Questo dispositivo offre specifiche tecniche di alto livello. La videocamera ha una risoluzione HD a 1080p, che garantisce immagini chiare e dettagliate. Inoltre, la visione notturna a infrarossi ti permette di vedere chiaramente anche in condizioni di scarsa illuminazione. La videocamera ha un ampio angolo di visione di 160 gradi, coprendo una vasta area davanti alla tua porta.

Grazie all’audio bidirezionale, puoi comunicare direttamente con visitatori o corrieri tramite l’app mobile Ring sul tuo smartphone, ricevendo notifiche in tempo reale quando qualcuno si avvicina alla porta e rispondendo immediatamente. Questa funzionalità è perfetta per gestire la consegna dei pacchi o interagire con i visitatori in totale sicurezza. Una delle caratteristiche più apprezzate del Ring Intercom è la sua integrazione con Amazon Alexa. Puoi controllare il dispositivo con comandi vocali e vedere chi è alla porta direttamente sul tuo dispositivo Echo Show o Echo Spot, offrendo un modo pratico e sicuro per monitorare la tua casa.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di avere il Ring Intercom a soli 59,99€, grazie al 40% di sconto attualmente disponibile su Amazon.