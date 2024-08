REGALATI gli auricolari wireless TOP DI GAMMA a prezzo RIDICOLO solo oggi: scopri OnePlus Nord Buds2!

Sogni di camminare per strada ascoltando in tutta libertà la tua musica preferita con un sound al top? Tra le molte opzioni disponibili, i OnePlus Nord Buds 2 si distinguono per una combinazione vincente di caratteristiche avanzate, durata della batteria eccezionale e un design moderno, per soli 44,20€ grazie all'offerta a tempo Amazon!

Disponibili nel colore Lightning White, questi auricolari offrono un’esperienza audio superiore, grazie alla Cancellazione del Rumore Attiva (ANC), un algoritmo di miglioramento dei bassi BassWave™, e fino a 36 ore di autonomia. In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutte le caratteristiche che rendono questi auricolari un’ottima scelta per chi cerca prestazioni e stile.

Durata della batteria: fino a 36 ore di riproduzione ininterrotta

Una delle caratteristiche più impressionanti dei OnePlus Nord Buds 2 è la loro straordinaria durata della batteria. Con una singola carica, questi auricolari possono funzionare fino a 7 ore con la Cancellazione del Rumore Attiva disattivata. Quando si utilizza la custodia di ricarica, la durata complessiva della batteria arriva a 36 ore, permettendoti di godere della tua musica preferita per giorni senza preoccuparti della ricarica. Anche con la Cancellazione del Rumore attivata, gli auricolari offrono fino a 5 ore di riproduzione continua.

La Cancellazione del Rumore Attiva è una caratteristica fondamentale per chi desidera un’esperienza di ascolto immersiva, priva di distrazioni. I OnePlus Nord Buds 2 offrono una ANC fino a 25 dB, che riduce efficacemente i rumori ambientali, consentendoti di concentrarti solo sulla tua musica, chiamate o podcast. Che tu sia in viaggio, al lavoro o in palestra, potrai godere di un suono pulito e nitido, senza interferenze esterne.

Sia che tu li usi per ascoltare musica, fare chiamate o guardare video, i OnePlus Nord Buds 2 ti offrono un’esperienza audio superiore in ogni situazione per soli 44,20€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.