Reddit va offline per un aggiornamento software andato storto

Mercoledì pomeriggio, Reddit ha vissuto un momento di grande disagio per i suoi utenti. Sia l'app mobile che il sito web sono stati colpiti da un’improvvisa interruzione del servizio. Secondo Downdetector, una piattaforma che monitora i guasti dei servizi online, sono state registrate oltre 150.000 segnalazioni di problemi con Reddit alle 13:30 (ora di San Francisco).

Gli utenti che tentavano di accedere alla homepage di Reddit venivano accolti da un messaggio d'errore: "Errore del server. Riprova più tardi." Anche la pagina di stato ufficiale di Reddit ha confermato la gravità della situazione, mostrando uno stato di "degrado" per Reddit.com alle 13:16 (ora di San Francisco). Per fortuna, il problema è stato risolto in circa un’ora.

Reddit ha identificato la causa dell’interruzione come un aggiornamento software che ha provocato problemi imprevisti. Tim Rathschmidt, portavoce di Reddit, ha spiegato in una email inviata a TechCrunch:

Questa mattina abbiamo distribuito un aggiornamento che ha accidentalmente compromesso la stabilità della nostra piattaforma. Abbiamo prontamente applicato una correzione e ora il servizio è di nuovo attivo.

Quando la situazione è tornata alla normalità? Reddit indica la risoluzione del problema dopo un'ora

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14:16 (ora di San Francisco), come indicato dall'aggiornamento della pagina di stato di Reddit, che ha confermato la risoluzione del problema grazie a una patch correttiva. Negli ultimi tre mesi non si erano verificati disservizi di tale entità, e l'azienda ha comunicato che, sebbene alcuni utenti possano ancora incontrare difficoltà nell'accesso, la piattaforma dovrebbe tornare completamente operativa a breve.

L'interruzione di Reddit è stata causata da un aggiornamento software problematico, ma la rapida risposta dell’azienda ha permesso di risolvere il problema in tempi brevi, ripristinando il servizio alla sua normale funzionalità. I pochi momenti di panico sono stati risolti in breve tempo e con estrema competenza.