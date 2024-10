Reddit: un traguardo storico, per la prima volta registrato un utile

Reddit, il popolare sito di discussione e aggregazione di notizie, ha raggiunto un traguardo storico nel terzo trimestre del 2024, registrando per la prima volta un utile. Dopo quasi vent'anni dalla sua fondazione, Reddit ha riportato un profitto di 29,9 milioni di dollari su un fatturato di 348,4 milioni di dollari, un incremento notevole del 68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo risultato è stato reso possibile grazie all’aumento degli utenti attivi giornalieri, che hanno raggiunto i 97,2 milioni, toccando in alcuni giorni addirittura i 100 milioni. Un contributo significativo a questa crescita è stato dato dall’adozione di una funzione di traduzione alimentata dall’intelligenza artificiale.

Reddit ha inizialmente introdotto la possibilità di tradurre i post in francese e, a seguito del successo di questa funzionalità, ha aggiunto le lingue spagnolo, portoghese, italiano e tedesco. L’obiettivo di Reddit è ora quello di espandere il supporto della traduzione automatica a oltre 30 paesi entro il 2025, rendendo la piattaforma accessibile a una base ancora più ampia di utenti internazionali.

Reddit e gli accordi di licenza

In aggiunta, Reddit ha siglato accordi di licenza per i dati con Google e OpenAI, i quali utilizzano i contenuti pubblicati dagli utenti di Reddit per migliorare e addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. Questa collaborazione non solo genera entrate, ma evidenzia anche il valore informativo della piattaforma.

Per incrementare ulteriormente i guadagni, Reddit ha implementato nuove strategie di monetizzazione, tra cui collaborazioni pubblicitarie con importanti leghe sportive e miglioramenti alla popolare funzione "Ask Me Anything" (AMA), con l'obiettivo di attrarre sempre più sponsor. Inoltre, Reddit ha messo in campo misure per contrastare il web scraping, una pratica che consente di estrarre dati dai suoi contenuti in modo non autorizzato, per tutelare la propria base di utenti e ottimizzare il controllo sulle proprie risorse.

Secondo il CEO Steve Huffman, Reddit sta diventando una risorsa insostituibile per utenti in cerca di informazioni, supporto e consigli. Il fatto che Reddit sia risultata la sesta parola più cercata su Google negli Stati Uniti nel 2024 dimostra quanto la piattaforma abbia acquisito un ruolo centrale nella vita digitale.