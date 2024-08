Reddit potrebbe consentire di creare subreddit a pagamento

Gli utenti Reddit potrebbero dover pagare per accedere ad alcuni subreddit in futuro. Durante una riunione sui risultati del secondo trimestre 2024, il CEO di Reddit, Steve Huffman, ha accennato a "nuovi tipi di subreddit che possono essere creati e che potrebbero avere contenuti esclusivi o aree private". Come ricorda Huffman: "penso che la versione gratuita, altruistica e attuale di Reddit continuerà a esistere, crescere e prosperare proprio come ha fatto. Ma ora apriremo la porta a nuovi casi d'uso, nuovi tipi di subreddit che possono essere creati". Il CEO ha detto che non pensa che queste comunità chiuse "cannibalizzeranno" il sito, che ha visto un aumento di utenti negli ultimi mesi. Gli utenti attivi giornalieri del sito sono aumentati del 51%, arrivando ad un totale di 91,2 milioni di utenti. I ricavi della piattaforma sono invece aumentati del 54% a arrivando a 281,2 milioni di dollari.

Reddit: presto aree esclusive con paywall

In base a una dichiarazione di Reddit, pare che le aree "esclusive" menzionate da Huffman potrebbero avere un paywall. Come dichiarato dal portavoce dell’azienda, Tim Rathschmidt, al sito The Verge: "in passato abbiamo avuto versioni di funzionalità premium della community, come r/goldlounge, che gli utenti hanno amato, quindi stiamo esplorando nuovi modi per dare ai moderatori e alle community la possibilità di provare spazi e contenuti esclusivi”. Vi faremo sapere quando avremo altro da condividere".

Inoltre, durante la chiamata, Huffman ha ricordato che Reddit ha iniziato a "migliorare" i suoi risultati di ricerca utilizzando modelli AI proprietari e di terze parti. Si è sentito parlare per la prima volta di AI per la ricerca su Reddit a febbraio, poiché il suo accordo di formazione sull'intelligenza artificiale con Google include l'accesso allo strumento Vertex AI di Google. Il mese scorso Reddit ha assunto una posizione più dura nei confronti dei web crawler. Le prime conseguenze di ciò è stato il blocco dei motori di ricerca, come Microsoft Bing, che non avevano pagato per accedere ai suoi contenuti. Questo approccio più aggressivo al business fa parte del piano di Reddit per raggiungere la redditività. Tuttavia, in questo processo l’azienda dovrà assicurarsi di non turbare gli utenti ed evitare problemi, come le proteste dell'anno scorso contro i prezzi delle API di Reddit.