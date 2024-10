Reddit: ora serve l'approvazione dell'admin per i subreddit privati

Reddit ha introdotto nuove regole che richiedono l'approvazione degli amministratori prima che i moderatori possano rendere privato un subreddit, una misura vista da molti come un modo per limitare le proteste degli utenti. In passato, i moderatori potevano cambiare rapidamente lo stato di una comunità, ma ora dovranno inviare una richiesta formale a Reddit. Questa modifica è stata annunciata in modo piuttosto sintetico, con un messaggio sulla pagina di supporto che non fornisce dettagli approfonditi sulle ragioni dietro il cambiamento.

Laura Nestler, vicepresidente della comunità di Reddit, ha spiegato la decisione in un post sul subreddit r/modnews, sottolineando che la possibilità di cambiare rapidamente le impostazioni di una comunità era stata usata per aggirare le regole della piattaforma. Nestler ha inoltre affermato che le comunità dovrebbero rimanere coerenti con le loro impostazioni iniziali: quelle pubbliche dovrebbero restare accessibili, mentre quelle private dovrebbero rimanere riservate.

Le proteste dello scorso anno sono chiaramente legate a questo cambiamento. Durante il dissenso sui prezzi delle API, oltre 8.000 subreddit erano passati da pubblici a privati in segno di protesta, rendendoli inaccessibili al pubblico generale. Questo gesto ha avuto un impatto sul traffico di Reddit, tanto da causare un malfunzionamento del sito, che l'azienda ha attribuito al blocco contemporaneo di tanti subreddit.

Reddit ha implementato i nuovi costi delle API

Alcuni moderatori, invece di rendere privati i subreddit, hanno etichettato le loro comunità come NSFW (Not Safe For Work), un'etichetta che limita la visibilità e blocca la pubblicità. Anche questa forma di protesta è ora soggetta all'approvazione degli amministratori.

Nonostante le proteste dello scorso anno, Reddit ha comunque implementato i nuovi costi delle API, portando alla chiusura di app di terze parti come Apollo. Reddit è anche intervenuta prendendo il controllo di subreddit che partecipavano alle proteste, e con le nuove regole attuali sembra voler prevenire ulteriori azioni coordinate a livello di sito.

Nel frattempo, Reddit ha firmato accordi per concedere in licenza i contenuti creati dagli utenti per l'addestramento di intelligenze artificiali, guadagnando circa 60 milioni di dollari l'anno, mentre agli utenti non è previsto alcun compenso.