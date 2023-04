Razer Atheris: il mouse wireless in OFFERTA A META' PREZZO su Amazon

Razer è fin dalla sua nascita un marchio indiscutibilmente sinonimo di qualità e tecnologia all'avanguardia nel campo delle periferiche dedicate ai PC, soprattutto nel campo del gaming, di cui è diventato un marchio portabandiera. Tutto questo grazie ad hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, tra qualità e stile. Se ad esempio siete in cerca di un nuovo mouse senza fili, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, potreste avere l'occasione decisiva a pochissimi Euro proprio tra le mani con il Razer Atheris.

Infatti da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon a metà prezzo questo il mouse wireless Razer Atheris a soli 29,76€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino, un'occasione ottima.

Razer Atheris: qualità a metà prezzo

Questo mouse nero, ergonomico e stiloso, vi darà la possibilità di usufruirne sia col filo tramite USB, sia in modalità wireless tramite Bluetooth, con la batteria che può durare fino a 280 ore prima della ricarica. Possiede un sensore ottico da 7.200 DPI per la massima precisione di gioco, e una tecnologia di frequenza adattativa per un'affidabile stabilità di segnale.

Ergonomicamente parlando il mouse wireless Razer Atheris è decisamente comodo, con un design elegante e sobrio che non lo farà sfigurare neanche se decideste di utilizzarlo in ambiente lavorativo o mentre siete in giro tramite laptop.

