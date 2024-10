Quali sono le app di messaggistica più amate dagli italiani? I dati

In Italia, il mondo delle app di messaggistica sta subendo continui cambiamenti, con WhatsApp che resta al vertice, ma Telegram che avanza costantemente e Messenger di Facebook che sembra perdere terreno. I dati più recenti confermano che WhatsApp continua a essere l’app preferita dagli italiani, con oltre 35 milioni di utenti attivi mensili.

Anche se la crescita è stata minima rispetto all’anno precedente, l’app ha raggiunto un livello di diffusione tale da rendere difficile un ulteriore aumento significativo. Nonostante ciò, gli utenti passano in media circa 20 ore al mese sulla piattaforma, dimostrando quanto sia radicata nella vita quotidiana degli italiani, anche se questo dato è in lieve calo rispetto agli anni passati.

Parallelamente, Telegram sta guadagnando popolarità e ha ormai superato i 16 milioni di utenti in Italia. Diversi fattori ne favoriscono la crescita, tra cui l’attenzione alla sicurezza e alla privacy, la possibilità di gestire gruppi molto grandi e l’integrazione con una vasta gamma di servizi esterni. Queste caratteristiche rendono Telegram una scelta sempre più attraente per coloro che cercano funzionalità avanzate rispetto a quelle offerte da WhatsApp.

Messenger fatica, Google Chat e Discord salgono

D’altro canto, Messenger sta mostrando segnali di difficoltà. Il numero di utenti attivi è diminuito, indicando che la concorrenza sta diventando più aggressiva e che altre piattaforme riescono ad attirare utenti che prima si affidavano principalmente al servizio di messaggistica di Facebook.

Anche Google Chat/Meet e Discord stanno iniziando a farsi strada. Google Chat, integrato nei servizi Workspace, beneficia dell’aumento dell'uso degli strumenti collaborativi di Google, mentre Discord, partito come piattaforma per i gamer, si sta trasformando in una soluzione sempre più versatile, soprattutto per comunità online e professionisti.

WhatsApp mantiene saldamente la sua posizione dominante nel mercato italiano, ma l’ascesa di Telegram e l’emergere di nuove piattaforme come Google Chat e Discord indicano che il panorama della messaggistica è in continua evoluzione e sempre più competitivo.