Python al primo posto tra i linguaggi più popolari

Come capire quali linguaggi di programmazione e sviluppo è opportuno imparare per acquisire delle competenze adeguate al mondo del lavoro? In che modo comprendere se gli strumenti che si stanno utilizzando sono i più adatti ai progetti che si intende sviluppare?

Prima di operare una scelta potrebbe essere buona norma fare riferimento a degli indici appositamente dedicati a questo settore che consentono di visualizzare una fotografia in tempo reale del panorama attuale, magari indicando quali sono i linguaggi preferiti dai professionisti del codice.

PYPL

Il PYPL (PopularitY of Programming Language Index) genera una classifica in base ai tutorial ricercati più spesso dai programmatori su Google, grazie a tale criterio scopriamo che, secondo questo indice, Python è il linguaggio oggi più presente nelle query.

La tendenza favorevole a Python sarebbe però in leggero declino, con un calo di 2.2 percentuali rispetto al 2021, mentre Java, JavaScript, C#, C/C++, PHP, R, TypeScript, Objective-C e Swift occupano le 9 posizioni successive con valori in crescita (Objective-C escluso).

TIOBE Index

TIOBE è un indice mensile che viene popolato in base a criteri molto simili a quelli precedentemente citati per PYPL, a determinare le posizioni in classifica sono infatti le ricerche .

Anche in questo caso Python risulta essere al primo posto relativamente all'ultima rilevazione, seguirebbero nell'ordine C, Java, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, Assembly ed SQL. Da notare come quest'ultimo risulti essere più popolare rispetto a PHP non presente nella Top Ten e con una tendenza al declino percentuale.

StackOverflow developer surveys

Non è particolarmente utile descrivere StackOverflow, piattaforma conosciuta ormai dagli sviluppatori di tutto il mondo. I suoi sondaggi sono forse meno noti ma danno un'indicazione chiara di quelli che sono gli attuali trend in tema di programmazione.

Si tratta di rilevazioni utili per capire quali siano i vari profili degli sviluppatori, tenendo conto di criteri come la demografia, i percorsi scolastici e formativi, la posizione lavorativa e l'esperienza. Qual è ad esempio la mansione svolta più frequentemente dai professionisti del codice? Secondo StackOverflow a primeggiare è oggi quella del full-stack developer, seguita dallo sviluppatore back-end e da quello front-end.

IEEE Spectrum

IEEE Spectrum è un indice basato su diverse sorgenti di dati e per questo motivo ha il vantaggio di poter essere filtrato in base a fattori come per esempio le ricerche di lavoro, le tendenze del comparto di riferimento, i contesti d'uso (Web, mobile, Desktop..) e le richieste da parte dei clienti.

Python risulta essere anche questa volta il linguaggio più popolare e rispetto agli altri indici troviamo anche le posizioni successive occupate da soluzioni note come Java, C, C++, JavaScript, C# e R. Vale comunque la pena di notare come nella Top Ten siano compresi anche strumenti come GO e HTML.