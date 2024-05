Puntino arancione su iPhone: nuovo allarme hacker in arrivo?

Di recente, su TikTok è diventato virale un video che ha creato allarme tra molti utenti di iPhone. Il video sostiene che la comparsa di un puntino arancione sullo schermo del proprio iPhone sia un segnale di un hacker che sta utilizzando il microfono del dispositivo. Tuttavia, questa affermazione è completamente falsa e priva di qualsiasi fondamento.

Il puntino arancione che compare sull'iPhone non indica un attacco hacker, ma è una funzione di sicurezza introdotta da Apple. Questo puntino appare semplicemente quando un'app sta utilizzando il microfono del telefono. Situazioni comuni includono una chiamata in corso, una registrazione vocale o l'uso di un'app di messaggistica istantanea. È un indicatore che aiuta gli utenti a sapere quando il microfono è attivo.

Non c'è motivo di farsi prendere dal panico se notate il puntino arancione sullo schermo del vostro iPhone. Piuttosto, è un promemoria utile per verificare quali app hanno accesso al microfono e per regolare le impostazioni se necessario.

Attenzione alle fake news... ma proteggersi ulteriormente non fa mai male

Per mantenere il vostro iPhone sicuro e proteggere la vostra privacy, è importante verificare le autorizzazioni delle app. Accedete alle impostazioni del vostro iPhone e controllate quali app hanno accesso al microfono. Andate su "Impostazioni" > "Privacy" > "Microfono" e disattivate l'accesso per le app che non utilizzate regolarmente o di cui non vi fidate.

Installare un software antivirus affidabile può aiutare a proteggere il vostro telefono da malware e altre minacce online. Anche se iOS è noto per la sua robusta sicurezza, avere un ulteriore livello di protezione non fa mai male.

È fondamentale essere informati e consapevoli delle minacce online, ma è altrettanto importante non farsi prendere dal panico per ogni allarme infondato. Le false informazioni possono diffondersi rapidamente sui social media, creando inutili preoccupazioni.