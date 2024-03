Pulisci OGNI ANGOLO con l'Aspirabriciole senza fili a PREZZO MINI su Amazon

Per pulire anche gli angoli più nascosti dell'auto o di casa tua, non puoi non avere questo gadget versatilissimo! È l'Aspirabriciole Senza Fili absob, oggi disponibile su Amazon a soli 37 euro grazie ad uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Aspirabriciole Senza Fili absob: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Aspirabriciole Senza Fili absob è dotato di un'aspirazione potente, che semplifica la raccolta di capelli, briciole, polvere e altri detriti da casa o dall'auto, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Con il suo design wireless e ricaricabile, si sposta facilmente liberamente e pulisce su scale, cucina, auto. In più ha a disposizione diversi accessori multifunzionali. È dotato di un ugello per fessure e uno strumento pennello, che lo rende capace di varie attività di pulizia. Lo strumento pennello scioglie efficacemente i capelli e lo sporco attaccati alla superficie, garantendo un'esperienza di pulizia completa. Nel frattempo, la bocchetta per fessure è perfetta per pulire divani, fessure e angoli.

È progettato con luci a led, fornendo assistenza nelle aree di pulizia con scarsa illuminazione e difficile accessibilità. Quando si ha a che fare con angoli nascosti come sotto i sedili delle auto, i letti o i tavoli, è sufficiente premere il pulsante per attivare il led, illuminando efficacemente questi luoghi bui e difficili da vedere.

Il dispositivo ha 3 batterie agli ioni di litio da 2000 mah e una tecnologia di ricarica rapida: sono necessarie 4 ore per caricarsi completamente con il caricatore a muro e la durata della batteria è di 25-30 minuti.

