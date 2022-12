PS5 a rate è possibile con Vodafone: scopri come fare

Stai ancora cercando di acquistare l'introvabile PS5 e per di più vorresti farlo a rate? Abbiamo una buona notizia perché con la nuova offerta Vodafone hai la possibilità di abbinare alla tua offerta anche l'acquisto della desideratissima PlayStation 5 che potrai pagare in 24 comode rate.

Esatto: scegliendo un'offerta Family Plan, il piano dell'operatore che include Internet a Casa + Mobile, puoi ricevere anche una PS5 Digital Edition con God of War Ragnarok e ricariche PSN dal valore di 70 euro da spendere come vuoi.

Come avere PS5 a rate con Vodafone grazie alla nuova offerta

Aderire all'offerta è molto semplice. Se vuoi acquistare la tua PlayStation 5 con Vodafone tutto quello che devi fare è scegliere l'offerta Family Plan V-Max, con un'operatore che ti guiderà per tutto il processo di sottoscrizione e acquisto.

Una volta fatto, pagherai la tua console in un importo rateizzato in 24 mesi che puoi scegliere se addebitare direttamente su carta di credito. A quel punto, concorderai il giorno di consegna della tua PS5 direttamente con l'operatore che ti permetterà di ricevere la console a casa tua.

Concluso l'acquisto riceverai un SMS al tuo numero che ti confermerà la buona riuscita della pratica insieme ad un tracking che ti permetterà di seguire la consegna della console per tutto il tempo.

Infine, se nel corso dei 24 mesi decidi di recedere in anticipo dall'offerta che hai sottoscritto non devi preoccuparti perché continuerai a pagare le rate residue in un'unica soluzione o con un nuovo sistema di rateizzazione sempre tramite lo stesso metodo di pagamento che hai utilizzato.

Insomma, non sei mai stato così vicino dall'acquistare PS5 a rate. Consulta la pagina ufficiale per maggiori informazioni e scegli l'offerta che ti permetterà di realizzare il sogno.

